Sudafrica: ministro della Sanità, in arrivo 43 esperti Oms per risposta a pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) invierà un team di 43 esperti in Sudafrica per aiutare le autorità sanitarie del Paese a fronteggiare la pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Sanità di Pretoria, Zweli Mkhize, il quale ha poi confermato che il governo sta perseguendo diverse opzioni per la produzione locale di vaccini e partecipa a due progetti di ricerca globali. Sebbene il bilancio ufficiale di morti (8.884) sia relativamente basso, i ricercatori hanno riscontrato una discrepanza tra i decessi confermati per Covid-19 e il numero di morti naturali in eccesso. “Tutte le morti improvvise, così come quelle che si verificano in casa, devono ora essere testate prima che venga rilasciato un certificato di morte”, ha affermato Mkhize al riguardo. Con oltre mezzo milione di contagi e quasi 9 mila decessi, il Sudafrica è il Paese africano maggiormente colpito dalla pandemia e il quinto al mondo dopo Stati Uniti, Brasile, India e Russia.(Res)