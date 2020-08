Coronavirus: Upb, deficit 2020 al 13 per cento e debito oltre 160 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dopo l’1,6 per cento del Pil registrato nel 2019 si collocherebbe intorno al 13 per cento, per poi quasi dimezzarsi nel prossimo anno. Il rapporto tra il debito pubblico e il Pil, dopo la stabilizzazione ottenuta nel 2019 al 134,8 per cento, dovrebbe superare il 160 per cento nel 2020, per poi ridursi leggermente nel 2021 grazie al ritorno alla crescita del prodotto, ma rimanendo comunque al di sopra del 160 per cento del Pil. E' quanto prevede l'Ufficio Parlamentare di Bilancio nel sua nota sulla congiuntura di agosto, sottolineando che, dato il quadro economico delineato e considerati gli interventi per contrastare l’emergenza Covid-19, comprensivi dello scostamento richiesto dal Governo con la Relazione al Parlamento di luglio, i conti pubblici peggioreranno notevolmente nell’anno in corso per poi rientrare in parte nel 2021. (Rin)