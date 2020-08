Milano: Sardone (Lega) su piazzale Cadorna, solo qui delinquenti dopo 48 ore commettono gli stessi reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega a Milano, in una nota commenta la notizia del secondo arresto di un 46enne egiziano che domenica e martedì ha danneggiato le bici in sharing in piazzale Cadorna. "Nel giro di due giorni è riuscito prima a devastare una decina di bici del bike sharing a Cadorna e poi a bloccare via Foro Bonaparte con alcune transenne, dando fuoco ad altre biciclette e rifiuti rovesciati dai cestini. In tasca aveva pure un coltello. E indovinate? Si tratta di un cittadino egiziano, un altro extracomunitario accolto nella nostra città senza essersi minimamente integrato", dichiara Sardone. "Succede solo a Milano - prosegue l'esponente della Lega - che i delinquenti vengono rilasciati e dopo 48 ore tornano a commettere gli stessi reati. E menomale che la sinistra parla di modello Milano in tema di immigrazione: chissà se la città non fosse un modello cosa succederebbe...".(com)