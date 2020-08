Zavoli: Bernini (FI), se ne va un grande della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, dichiara che "Sergio Zavoli ha illuminato il giornalismo italiano ed è stato uno dei grandi personaggi della Repubblica. Uno scrupoloso cronista della storia - continua la parlamentare in una nota -, la voce narrante della trasformazione sociale del Paese, dagli sconvolgimenti del Sessantotto agli anni di piombo raccontati magistralmente ne 'La notte della Repubblica'. Memorabili i suoi 'Processi alla tappa' al Giro d’Italia. Anche come politico, negli anni trascorsi al Senato - segnala l'esponente di FI -, è stato un autorevole punto di riferimento e di equilibrio per tutti. Ci lascia una preziosa eredità culturale, una lezione che non va assolutamente dispersa". (Com)