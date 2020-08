Norvegia: un'altra nave da crociera bloccata per caso di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra nave da crociera, con 123 passeggeri a bordo e un equipaggio di 85 persone, è ormeggiata nella baia di Bodoe, in Norvegia, dopo che una persona è risultata positiva al coronavirus una volta rientrata a casa. Secondo quanto riferisce il sindaco della località norvegese, Ida Pinneroed, si tratta di un passeggero danese che è risultato positivo una volta rientrato nella sua casa in Danimarca dopo aver viaggiato sulla nave nei giorni scorsi senza manifestare sintomi. "Abbiamo preso la situazione molto seriamente", ha dichiarato il sindaco parlando all'emittente televisiva "Nrk", aggiungendo che le autorità locali sono in contatto con l'Istituto per la salute pubblica norvegese al fine di valutare se sottoporre a test tutti i passeggeri rimasti sulla nave Sea Dream 1. I membri dell'equipaggio saranno sicuramente sottoposti ai test per il coronavirus nelle prossime ore. Sono saliti intanto a 44 i passeggeri risultati positivi al Covid-19 sulla nave MS Roald Amundsen, ormeggiata da giorni a largo di Tromsoe dopo i casi di coronavirus a bordo. La società norvegese Hurtigruten ha deciso nei giorni scorsi di bloccare tutte le crociere dopo i casi di Covid-19 riscontrati la scorsa settimana una su una delle sue navi.(Sts)