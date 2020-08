Roma Municipio III: Palumbo-Baglio-Piccolo (Pd), giunta ferma su via Favignana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta comunale è immobile su via Favignana. Nonostante le numerose segnalazioni da parte del Municipio III e dei residenti sulle presunte irregolarità nel cantiere per la realizzazione di box nella zona, nonostante una seduta congiunta delle commissioni competenti per esaminare gli atti e nonostante gli annunci di revoca del permesso di costruire alla società che sta operando nell'area con l'intenzione di ristrutturare una palazzina, nessun provvedimento ufficiale risulta essere stato emanato dall'amministrazione comunale. Abbiamo presentato una interrogazione alla sindaca e agli assessori competenti per chiedere come mai non sia stato ancora revocato il permesso di costruire della società operante nell'area e quali azioni ha intenzione di intraprendere la Giunta a tutela dello storico sentiero ciclopedonale di via Favignana, che rischia di essere trasformato in una strada aperta al traffico veicolare". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Pd Marco Palumbo, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. I consiglieri ricordano che "via Favignana è una stradina che costeggia il Parco Riserva dell'Aniene nel Municipio III. In questa zona, era previsto il progetto di ristrutturazione di una palazzina, con permesso di costruire rilasciato nel 2016: ma il rischio è che la storica stradina venga trasformata in asse per il transito veicolare di accesso ai garage del condominio. Per questo, negli anni, residenti e associazioni ambientaliste hanno inviato segnalazioni per impedire la sua trasformazione in una strada carrabile aperta al transito delle automobili. Vorremmo capire se la Giunta ha intenzione di ascoltare le richieste del territorio e tutelare questo sentiero con atti definitivi". (Com)