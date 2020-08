Germania: omicidio Luebcke, principale imputato Ernst ammette di essere autore del delitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale imputato nel processo dell'omicidio di Luebcke, Stephan Ernst, ha ammesso per la prima volta in tribunale di essere l’autore materiale del delitto. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, Ernst ha ammesso di aver sparato il colpo mortale dinnanzi ai giudici del tribunale statale superiore di Francoforte sul Meno. Nella sua prima confessione agli agenti di polizia Ernst, 46 anni, aveva confessato l’omicidio agli agenti di polizia, mentre dinnanzi al giudice istruttore ha cambiato versione dei fatti, definendo l’accaduto un incidente e ha smentito di aver impugnato una pistola al momento dello sparo. Il processo nei confronti di Ernst per l'omicidio del presidente del distretto governativo di Kassel in Assia, ucciso il 2 giugno 2019 nella propria abitazione con un colpo di pistola alla testa esploso da distanza ravvicinata, si è aperto lo scorso 16 giugno. Sul banco degli imputati siedono due estremisti di destra, di cui uno, il presunto autore materiale dell'assassinio, era già noto come violento all'apparato di sicurezza tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Luebcke, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) era un deciso sostenitore dell'accoglienza dei rifugiati in Germania e un intransigente avversario della destra radicale, nei cui ambienti era divenuto bersaglio di campagne di odio. Secondo la Procura generale federale (Gba), che ha condotto le indagini sul caso, l'omicidio di Luebcke ha un movente “nazionalista, razzista e xenofobo”. Gli imputati sono Stephan Ernst, estremista di destra pluripregiudicato per reati di razzismo, e Markus H. Ernst è ritenuto l'autore dell'omicidio, mentre Markus H. è accusato di concorso e favoreggiamento. In particolare, l'uomo avrebbe procurato l'arma del delitto. (segue) (Geb)