Germania: omicidio Luebcke, principale imputato Ernst ammette di essere autore del delitto (2)

- Su Ernst pende anche l'accusa di tentato omicidio con lesioni gravi, perché nel 2016 ha assalito e ferito con un'arma da taglio un richiedente asilo iracheno a Lohnfelden presso Kassel. In passato, per la sua militanza nell'estrema destra, l'uomo era stato monitorato dalla sezione dell'Assia dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. L'agenzia aveva allentato i controlli dal 2013, ritenendo Ernst un soggetto non particolarmente pericoloso. Tuttavia, come risulta dalle indagini sull'omicidio Luebcke, Enrst era ancora attivo in segreto nei circoli della destra radicale, partecipando a dimostrazioni xenofobe ed esercitandosi all'uso delle armi da fuoco. L'odio dell'estremista per Luebcke sarebbe divampato in Ernst nel 2015, durante la crisi dei rifugiati. Da allora, l'uomo avrebbe più volte affermato che “bisognava fare qualcosa” con il presidente del distretto governativo di Kassel e ne avrebbe controllato l'abitazione prima dell'omicidio. Il 25 giugno 2019, Ernst è stato arrestato sulla base di un campione di Dna prelevato dalla scena del delitto e ha confessato in seguito al ritrovamento della pistola da cui è partito il colpo che ha ucciso Luebcke. In seguito, Ernst ha ritrattato e ha chiamato in correità Markus H., accusandolo di aver sparato accidentalmente contro Luebcke. Secondo gli inquirenti, si tratta di una versione dei fatti assolutamente infondata. (Geb)