Italia-Argentina: Iwobi (Lega), favorevoli a ratifica trattato militare

- La Lega è favorevole alla ratifica di un trattato militare con l'Argentina. Così il senatore della Lega Tony Iwobi in dichiarazione di voto sulla ratifica di un accordo militare Italia-Argentina discusso oggi in Senato. "Ogni volta che c'è da tutelare l'interesse del nostro Paese, della nostra economia, dei nostri scambi commerciali, la Lega c'è. Lo fa anche in questa occasione, dicendo sì alla ratifica di un trattato militare con l'Argentina che contiene anche altri importanti riflessi. Dopo l'emergenza del coronavirus, è fondamentale per l'Italia rafforzare le proprie connessioni internazionali, specie con paesi dove esistono forti comunità di origine e sono ancora saldi i legami. Oltre un milione di italiani vive in Argentina, a loro guardiamo con affetto, lo stesso che riserviamo ai nostri connazionali in Venezuela, il cui grido di dolore spesso viene dimenticato. L'Italia ha le carte in regola per recitare il suo ruolo nello scacchiere mondiale: la Lega non farà mancare mai il suo sostegno e la sua disponibilità per fare del nostro Paese un protagonista degli anni futuri", ha dichiarato il senatore. (Res)