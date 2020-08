Coronavirus: studio Beato Matteo di Vigevano rivela causa fallimento del trattamento con eparina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un livello particolarmente basso di antitrombina riscontrato nei pazienti obesi affetti da coronavirus spiegherebbe il fallimento della terapia con eparina somministrata per scongiurare la trombosi venosa e l'embolia polmonare, prime cause di mortalità legata all'infezione da Covid-19. Questo il risultato di uno studio, pubblicato sulla rivista “Nutrition, metabolism and cardiovascular diseases”, condotto da un team di ricercatori dell’istituto clinico Beato Matteo di Vigevano (Pavia) guidati dal dottor Carmine Gazzaruso, responsabile delle unità operative di diabetologia, endocrinologia, malattie metaboliche e vascolari, che ha visto coinvolti 49 pazienti ricoverati per Covid-19. I ricercatori - spiega un comunicato stampa dell’istituto che fa parte del Gruppo San Donato - sono partiti da una prima evidenza: nonostante l'anticoagulazione, gestita principalmente con eparina, la mortalità per eventi tromboembolici rimaneva comunque alta. All'interno del campione sono stati, infatti, 16 i pazienti a non sopravvivere alla malattia e i ricercatori si sono quindi concentrati nell'individuazione di eventuali fattori comuni a tutti i soggetti, che potessero chiarire le motivazioni del fallimento della terapia. Il primo elemento riscontrato nei 16 pazienti era il livello basso (inferiore a 80), rispetto alla normalità (valore compreso tra 80 e 100), di antitrombina (AT), una proteina che è necessaria per il funzionamento dell'eparina. Altro comune denominatore era il BMI (l'indice di massa corporea) superiore a 30, quindi un grado di obesità da lieve a severa, che si rivelerebbe pertanto un fattore prognostico negativo. (segue) (com)