India: Modi posa prima pietra tempio di Rama ad Ayodhya, “simbolo cultura e spirito nazionale” (2)

- Modi ha elogiato “la dignità e la moderazione” con cui i suoi connazionali hanno accolto la sentenza della Corte suprema, che lo scorso novembre ha autorizzato la costruzione del tempio in un sito a lungo conteso con i musulmani, perché vi sorgeva la moschea di Babri, risalente al XVI secolo e demolita nel dicembre del 1992 da una folla di attivisti hindu. Il primo ministro ha sottolineato i tratti caratteristici di Rama: verità, armonia, gentilezza verso i poveri e i bisognosi. Per Modi Rama è “un faro per il popolo” e un “filo conduttore dell’unità nella diversità”. La divinità è venerata anche in altri paesi, ha aggiunto il capo del governo, auspicando che il tempio possa essere di ispirazione per l’intera umanità. Nel suo discorso Modi ha ricordato anche il Mahatma Gandhi, il suo sogno di un “regno di Rama” in cui nessuno sia povero o infelice. Per il primo ministro questi ideali sono ancora validi e Rama è “sinonimo di modernità e cambiamento”. “Il tempio dovrebbe essere costruito sulla base dell’amore reciproco e della fratellanza”, ha concluso Modi. (Inn)