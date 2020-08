Libano: Capone (Ugl), solidarietà al popolo libanese e un pensiero ai militari italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla violenta esplosione avvenuta ieri nel porto di Beirut, dichiara: "Solidarietà al popolo libanese sconvolto dalla violenta deflagrazione avvenuta nel porto di Beirut, l'Ugl si stringe intorno alle famiglie delle vittime, ai feriti e a quanti in queste ore si adoperano per consentire i soccorsi. Le immagini dell'esplosione devastante che ha seminato morte e distruzione sconcertano e addolorano profondamente", si legge in una nota. "Un pensiero ai nostri soldati della missione Unifil di stanza in Libano per il loro difficile e prezioso lavoro volto a garantire il mantenimento della pace. Ricordo con particolare emozione il periodo trascorso tra l'82 e l'83 a Beirut come militare nella prima missione italiana di Peacekeeping, e auguro al popolo libanese di risollevarsi presto da questo tragico evento", conclude Capone. (Com)