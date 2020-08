Tunisia: Tahya Tounes, sosterremo nuovo governo se soddisferà nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito liberale tunisino Tahya Tounes sosterrà il governo del primo ministro designato, Hichem Mechichi, se questi soddisferà le richieste avanzate dal movimento stesso, fra cui un piano nazionale per la difesa dei posti di lavoro. Lo ha dichiarato ieri il presidente di Tahya Tounes, Youssef Chahed, dopo aver incontrato il premier designato Mechichi insieme al presidente del gruppo parlamentare di Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed. Secondo Chahed, i temi principali del colloquio fra i due politici sono stati le priorità del prossimo governo, fra cui le condizioni sociali degli operai dei cantieri, la questione della migrazione irregolare e la disoccupazione, aggravata dalla pandemia di coronavirus che ha causato la perdita di più di 150.000 posti di lavoro. Il presidente del partito liberale ha inoltre sottolineato che il capo del nuovo governo dovrà impegnarsi a “risanare” il clima politico del paese per poter lavorare più agevolmente. Il colloquio fra Chahed e Mechichi giunge dopo che il primo ministro designato ha avviato lunedì 3 agosto le consultazioni coi partiti e i gruppi parlamentari per la formazione del governo. (Res)