Libano: re Giordania Abdullah invierà ospedale da campo per vittime esplosioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, ha dato oggi istruzioni al comandante in capo delle forze armate, Youssef Ahmed al Hunaity, per l’invio di un ospedale da campo militare in Libano, in seguito alle violente esplosioni avvenute ieri sera nel porto di Beirut. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”. L’ospedale da campo, che partirà per Beirut domani, 6 agosto, comprenderà tutte le specialità e attrezzature mediche, 48 letti, dieci unità di terapia intensiva, due sale operatorie e un laboratorio di radiologia, per uno staff totale di 160 persone. Staff e attrezzature saranno trasportati mediante velivoli dell’aeronautica reale giordana. (Res)