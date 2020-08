Fase 3: Unioncamere Lombardia, cresce bisogno liquidità imprese, ma impatto Covid in attenuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020 gli imprenditori lombardi indicano un impatto ancora severo dell'emergenza sanitaria, ma diminuiscono le imprese che pensano di non riuscire a recuperare le perdite e parallelamente aumentano quelle convinte di farlo entro un anno e quelle che dichiarano di non avere avuto conseguenze negative. Lo fa sapere in una nota Unioncamere, diffondendo i dati su credito e finanza aziendale nel II trimestre. "Le imprese lombarde segnalano che aumenta il loro bisogno di ricorrere al credito e lamentano maggiori problemi a ottenerlo. La risposta degli imprenditori alla crisi è principalmente ricorrere al credito bancario, all'autofinanziamento e agli incentivi pubblici e le aziende cercano di recuperare liquidità. Intendono però utilizzarla anche per realizzare nuovi investimenti, segno che dopo lo shock iniziale si ricomincia a pianificare il futuro e la piena ripresa delle attività”, sottolinea il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. La percentuale di imprese che pensa di non riuscire a recuperare le perdite diminuisce a seconda dei settori, rimanendo particolarmente elevata nell'artigianato (33 per cento) e attestandosi invece su livelli inferiori per servizi (24 per cento), commercio al dettaglio (21 per cento) e industria (18 per cento). Lo shock portato dal Covid-19 - spiega Unioncamere - ha avuto un effetto dirompente sulla situazione finanziaria delle imprese: il livello di indebitamento è cresciuto rapidamente, interrompendo il processo di deleveraging degli ultimi anni che aveva portato le imprese a rafforzare la propria struttura patrimoniale. (segue) (com)