Fase 3: Unioncamere Lombardia, cresce bisogno liquidità imprese, ma impatto Covid in attenuazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale di imprese con un rapporto tra mezzi terzi e mezzi propri inferiore a 1 scende significativamente rispetto al 2019, quando risultava superiore al 60 per cento, e si attesta intorno al 55. Le principali fonti di finanziamento utilizzate dalle imprese nell'ultimo anno si confermano l'autofinanziamento e il credito bancario, ma aumenta notevolmente l'utilizzo di aiuti e contributi pubblici, richiesti da circa il 9 per cento delle imprese lombarde con una punta del 12 per cento per l'artigianato. I contributi pubblici hanno quindi svolto un ruolo importante per la tenuta del sistema imprenditoriale lombardo, che prevede di fare affidamento sul sostegno pubblico ancora più frequentemente nei prossimi sei mesi. Anche il maggior ricorso al credito commerciale ha rappresentato un'ancora di salvezza per molte imprese, soprattutto nel terziario (17 per cento nel commercio e 11 nei servizi). La principale spinta per il ricorso al credito viene da necessità di liquidità di cassa, motivazione che nel 2019 raccoglieva circa il 40-45 per cento delle risposte e che ora rappresenta oltre il 60 per cento dei casi. Tra le motivazioni rimangono però al secondo posto gli investimenti produttivi (49 per cento per l'industria, 30 per l'artigianato, 28 per i servizi e 20 per il commercio al dettaglio) e in questo caso gioca un ruolo determinante la classe dimensionale: la quota che richiede prestiti finalizzati agli investimenti raggiunge il 62 per cento per le imprese dell'industria con più di 200 addetti, mentre supera il 40 per cento per le grandi imprese dei servizi e del commercio e per le imprese dell'artigianato manifatturiero con più di 10 addetti. (segue) (com)