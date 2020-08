Fase 3: Unioncamere Lombardia, cresce bisogno liquidità imprese, ma impatto Covid in attenuazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con mesi interi di chiusura alle spalle, la liquidità disponibile risulta ormai insufficiente a sostenere le spese correnti per una quota delle imprese lombarde che va dal 33 per cento dell'industria al 42-44 per cento di servizi e commercio al dettaglio, fino al 50 dell'artigianato. L'impatto negativo del Covid-19 sulla situazione finanziaria è arrivato principalmente dai ritardi di pagamento dei clienti, soprattutto nei servizi (63 per cento) e nell'industria (62 per cento), mentre nell'artigianato questo problema ha riguardato un'impresa su due (50 per cento). Nel commercio al dettaglio hanno invece pesato in misura maggiore i costi di adeguamento ai protocolli di sicurezza (38 per cento), criticità che con percentuali lievemente inferiori ha coinvolto anche gli altri settori, e le spese di magazzino (28 per cento). L'acuirsi delle difficoltà finanziarie si riflette anche in una minore soddisfazione verso l'erogazione di credito bancario: rispetto allo scorso anno si riduce la quota di imprese che non ha riscontrato criticità nelle condizioni di accesso, attestandosi al 42 per cento nell'industria, al 35 per cento nei servizi e nel commercio al dettaglio e al 31 per cento nell'artigianato. L'aspetto più critico è quello legato alla tempestività, elemento cruciale in una fase di carenza di liquidità: la percentuale di imprese che ritengono adeguati i tempi necessari per accedere al credito oscilla intorno al 60 per cento, con un peggioramento di oltre 15 punti percentuali rispetto al dato del 2019. (com)