Valle d'Aosta: pubblicato bando per idonei a nomina direttore generale Usl

- L’assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali della Valle d'Aosta ha fatto sapere che è stato pubblicato, sul sito internet della Regione autonoma Valle d’Aosta (www.regione.vda.it), ai sensi dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 171/2016, l'avviso pubblico per l’individuazione della rosa di candidati alla nomina a direttore generale dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 699 in data 31 luglio 2020. Possono presentare domanda coloro che sono iscritti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute, come aggiornato da successivi provvedimenti del Ministero stesso. (Ren)