Libano, le parole di papa Francesco: "Serve l'impegno di tutti"

- Per il Libano è un momento doloroso e serve l'impegno di tutti. Lo ha detto oggi papa Francesco durante l'odierna Udienza generale, secondo quanto riferisce il sito "Vatican news". Il Papa ha innanzitutto pregato per le vittime e i loro familiari, con il pensiero ai circa cento morti ed alle migliaia di feriti. Papa Francesco ha esteso il suo sguardo all'intero Paese lanciando un appello a tutte le componenti sociali, politiche e religiose, affinché operino insieme per permettere al Libano di superare questa crisi."Ieri a Beirut, nella zona del porto, delle fortissime esplosioni hanno causato decine di morti e migliaia di feriti, e molte gravi distruzioni. Preghiamo per le vittime e per i loro familiari; e preghiamo per il Libano, perché, con l’impegno di tutte le sue componenti sociali, politiche e religiose, possa affrontare questo momento così tragico e doloroso e, con l’aiuto della comunità internazionale, superare la grave crisi che sta attraversando", ha affermato il Pontefice.(Res)