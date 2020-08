Cina: coronavirus, 27 nuovi casi di cui 22 nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continentale ha registrato 27 nuovi casi di coronavirus nella giornata di ieri; non ci sono stati decessi e sono stati dimessi dagli ospedali 17 pazienti; 408 persone che hanno avuto contatti a rischio sono state messe in osservazione medica. Lo ha reso noto oggi la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese nel suo bollettino odierno. Tra i nuovi casi cinque sono definiti “importati” (due a Shanghai, uno a Pechino, uno nella provincia del Sichuan e uno in quella dello Shaanxi) mentre gli altri 22 sono di origine locale, tutti nella Regione autonoma uigura dello Xinjiang. I casi di importazione sono saliti a 2.103, senza decessi, e 2.007 pazienti sono stati curati e dimessi dagli ospedali. Altri 96 casi sono ancora attivi, due dei quali gravi. (segue) (Cip)