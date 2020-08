Cina: coronavirus, 27 nuovi casi di cui 22 nello Xinjiang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale dall’inizio dell’epidemia è di 84.491, distribuiti in 31 regioni di livello provinciale, con 4.634 decessi e 79.047 guariti; 810 casi sono ancora attivi, con 36 pazienti in condizioni gravi, e ci sono tre casi “sospetti”; 23.018 persone si trovano in osservazione medica. La Commissione sanitaria riferisce anche 24 nuovi “casi asintomatici”, di cui dieci importati; altri 16, dopo un periodo di osservazione medica, non sono stati riclassificati come casi confermati. Infine, i casi a Hong Kong sono 3.669, con 42 morti e 2.141 pazienti curati e dimessi; quelli a Macao 46, tutti risolti; quelli a Taiwan 476, con sette morti e 441 curati e dimessi. (Cip)