Infrastrutture: Diga rinascita, Egitto e Sudan abbandonano i negoziati “per consultazioni interne”

- L'Egitto ha deciso di ritirarsi dall'ultima tornata di negoziati tripartiti sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) “per consultazioni interne” dopo che Addis Abeba ha proposto una nuova bozza di linee guida per il riempimento. È quanto reso noto dal ministero delle Risorse idriche de Il Cairo in una nota, secondo cui la bozza presentata dall'Etiopia non fa menzione dei criteri per il funzionamento della diga né di un meccanismo legale per la risoluzione delle controversie. “L'Egitto e il Sudan hanno chiesto la sospensione delle riunioni per consultazioni interne sulla proposta etiope, che contravviene a quanto concordato durante il vertice dell'Unione africana”, si legge nella dichiarazione. Nel frattempo, anche il ministero dell'Irrigazione del Sudan ha affermato che l'ultima proposta etiope presentata durante i colloqui di ieri ha sollevato nuovi timori circa il buon esito dei negoziati e ha minacciato anche il ritiro di Karthum dai colloqui. (segue) (Res)