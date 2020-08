Infrastrutture: Diga rinascita, Egitto e Sudan abbandonano i negoziati “per consultazioni interne” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Acqua e l'irrigazione sudanese, Yasser Abbas, ha dichiarato di aver ricevuto una lettera dalla sua controparte etiope secondo cui “l'accordo in discussione si limiterà al riempimento della diga e qualsiasi accordo relativo alla sua gestione sarà collegato alla questione della condivisione delle acque del Nilo Azzurro. La nuova posizione etiope - ha proseguito Abbas - minaccia i negoziati sotto l'egida dell'Unione africana e il Sudan non parteciperà ai negoziati che includano il tema della condivisione delle acque del Nilo Azzurro. Il Sudan non permetterà che le vite di 20 milioni di cittadini che vivono lungo il Nilo Azzurro siano legate a un accordo sulla condivisione dell'acqua di questo fiume”, ha aggiunto. (segue) (Res)