Infrastrutture: Diga rinascita, Egitto e Sudan abbandonano i negoziati “per consultazioni interne” (3)

- Egitto e Sudan invocano dei diritti “storici” sul fiume garantiti da trattati stipulati nel 1929 e nel 1959, tuttavia l'Etiopia fa riferimento all’accordo di Entebbe firmato nel 2010 da sei paesi – Etiopia, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda e Burundi – e boicottato da Egitto e Sudan. Secondo la dichiarazione diffusa al termine della riunione di ieri, i colloqui - a cui hanno partecipato osservatori provenienti da Sudafrica, Unione europea Stati Uniti e Unione africana - sono stati dunque sospesi e riprenderanno lunedì 10 agosto, come proposto dalla delegazione egiziana. Le dichiarazioni giungono dopo che sono ripresi ieri i colloqui tra i ministri dell’Irrigazione di Egitto, Etiopia e Sudan per dirimere la controversia in merito al riempimento e al funzionamento della diga Gerd. Nelle scorse settimane l'ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha annunciato il raggiungimento del primo livello di riempimento della diga. “L'attuale situazione delle piogge e del deflusso nella regione ha contribuito a riempire la diga”, ha affermato l'ufficio in una dichiarazione rilasciata dopo l'incontro convocato dal capo di Stato sudafricano e presidente di turno dell'Unione africana, Cyril Ramaphosa. (segue) (Res)