Infrastrutture: Diga rinascita, Egitto e Sudan abbandonano i negoziati “per consultazioni interne” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della riunione, che si è svolta a livello di capi di Stato e di governo, le tre parti hanno concordato di tenere ulteriori discussioni tecniche sul riempimento della diga nell'ambito del processo guidato dall'Unione africana per raggiungere un accordo globale. Nel corso della riunione, prosegue la dichiarazione, il premier Ahmed ha ribadito il suo impegno per una negoziazione “equilibrata e vantaggiosa” per tutte le parti e ha elogiato il processo guidato dall'Ua per sostenere i tre paesi nell'affrontare le divergenze e raggiungere un accordo. Al termine della riunione, il portavoce presidenziale Bassam Radi ha dichiarato da parte sua che l'Egitto ha concordato con l'Etiopia e il Sudan di stabilire le priorità per il raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante sul riempimento e sul funzionamento della diga. (Res)