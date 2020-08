Libano: Gelmini (FI), vicinanza a popolo libanese, gratitudine a nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vicinanza e solidarietà al popolo libanese e anche gratitudine per il nostro contingente di pace presente in quel territorio. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Omnibus", su La7. "Se è stato un incidente, si tratta di capire come mai un quantitativo enorme di esplosivo fosse concentrato nel porto di Beirut. Andranno senza alcun dubbio approfondite le ragioni che hanno causato questa tragica esplosione", ha aggiunto la deputata azzurra. (Rin)