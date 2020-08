Libano: Dogane, magistratura sapeva della presenza di nitrato ammonio nel porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura libanese è stata informata sei volte della pericolosità del nitrato di ammonio immagazzinato nel porto di Beirut e le dogane hanno chiesto più volte di esportarlo. Lo ha dichiarato oggi ai media il direttore delle Dogane, Badri Daher, spiegando, tuttavia, che non è stata mai concessa l’autorizzazione. Il funzionario ha confermato, inoltre, la presenza di un deposito di fuochi d’artificio accanto al magazzino con all'interno quantità di nitrato di ammonio stoccate nel porto di Beirut dove martedì pomeriggio è avvenuta una duplice esplosione. Il governo punta il dito contro un carico di nitrato di ammonio immagazzinato "senza misure precauzionali" nel porto, ha dichiarato il primo ministro, Hassan Diab. "È inaccettabile che un carico di nitrato di ammonio, stimato in 2.750 tonnellate, sia stato presente per sei anni in un magazzino, senza misure precauzionali. È inaccettabile e non possiamo tacere", ha detto Diab davanti al Consiglio supremo della difesa, secondo un portavoce. (segue) (Res)