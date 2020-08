Libano: Dogane, magistratura sapeva della presenza di nitrato ammonio nel porto di Beirut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato da diversi siti, il nitrato di ammonio esploso a Beirut è stato trasportato nel 2014 da un cargo battente la bandiera moldava. Nel 2014, la nave mercantile Rhosus, sotto la bandiera della Repubblica di Moldova che trasportava nitrato di ammonio tra Georgia e Mozambico, è stata fermata nel porto di Beirut perché non poteva più navigare in sicurezza. Successivamente gli è stata proibita la navigazione per la violazione di alcuni standard e il carico è stato sequestrato e immagazzinato nel porto di Beirut, secondo fonti moldave. L'equipaggio composto da marinai russi e ucraini è stato rimpatriato nel 2014, ma il fertilizzante chimico è rimasto in Libano. Intanto, il governatore di Beirut, Marwan Abboud, ha dichiarato che i danni provocati dalla duplice esplosione ammonterebbero a 3-5 miliardi di dollari. (Res)