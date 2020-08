© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei Deputati, "dobbiamo cambiare la legge elettorale per difendere la Costituzione e garantire la rappresentanza di tutte le forze politiche e di tutte le regioni". In un'intervista a "Repubblica", Delrio aggiunge: "Partiamo dall’accordo sottoscritto tra le forze di maggioranza e poi il Parlamento deciderà liberamente". (Rin)