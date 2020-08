Coronavirus: presidente Conte aderisce al Manifesto della Fondazione Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aderisce al Manifesto per la fiducia promosso da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e consegnato nelle scorse settimane al capo dello Stato. Il presidente del Consiglio, si legge in una nota, ha scritto una lunga lettera al presidente di Fondazione Leonardo, Luciano Violante, nella quale accoglie “con grande piacere” l’iniziativa promossa con il Manifesto per la fiducia allo scopo di avviare una discussione pubblica sulle azioni da compiere per ricreare quel clima di fiducia tra cittadini e istituzioni all’indomani della pandemia da coronavirus.(Res)