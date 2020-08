Libano: ministro britannico Gibb, stiamo valutando invio aiuti sanitari e assistenza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta lavorando con urgenza per decidere quale aiuto tecnico e finanziario potrebbe fornire al Libano dopo le gravi esplosioni avvenute ieri a Beirut che hanno provocato la morte di almeno 100 persone. Lo ha detto il ministro della Pubblica istruzione britannico, Nick Gibb, all’emittente radiotelevisiva “Bbc”. "Stamattina il governo sta lavorando con urgenza su ciò che possiamo fare per aiutare il governo libanese con supporto tecnico e, naturalmente, collaborando con i nostri alleati per fornire assistenza finanziaria", ha dichiarato il ministro. "Ci saranno ulteriori annunci questa mattina e più tardi oggi su quale supporto forniremo al Libano", ha detto Gibb. (Rel)