Decreto Agosto: Villarosa (M5s), inserire cedolare secca ed Imu fiere per rilancio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi post emergenza Covid-19 ha fatto emergere la necessità di aiutare le imprese a sostenere i costi e le imposte fisse da versare a prescindere dalla capacità reddituale. La cedolare secca per gli immobili ad uso non abitativo e l’”Imu Fiere” rappresentano le principali misure, tra l’altro auspicate anche dal presidente del Consiglio Conte, che vanno in questa direzione". Lo annuncia in una nota il sottosegretario di Stato al Mef, Alessio Villarosa. "Ho rappresentato sia l’esigenza che l’opportunità dell’iniziativa al ministro Gualtieri ed a tutta la maggioranza nell’ambito dei lavori preparatori al 'dl Agosto'. Sono certo che le misure, accogliendo gli auspici del Presidente Conte, verranno inserite nel decreto", conclude.(Com)