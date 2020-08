Zimbabwe: vicepresidente Chiwenga nominato ministro della Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dello Zimbabwe, Constantino Chiwenga, è stato nominato ministro della Sanità dopo lo scandalo riguardante l'approvvigionamento di test e attrezzature per il coronavirus che ha coinvolto il suo predecessore Obadiah Moyo. Lo riferisce la presidenza di Harare in una nota. “Il presidente (Emmerson) Mnangagwa ha constatato l'urgente necessità di stabilizzare il sistema di erogazione della salute nel contesto della pandemia di Covid-19 di cui il paese ha conosciuto un'impennata acuta di casi”, si legge nella dichiarazione. Chimwenga, ex capo di Stato maggiore dell'esercito, è considerato tra gli artefici della destituzione dell'ex presidente Robert Mugabe, nel 2017. L’avvicendamento giunge dopo che il mese scorso il capo dello Stato ha licenziato Moyo per "condotta inappropriata" dopo che quest’ultimo è stato arrestato – e poi rilasciato su cauzione – con l'accusa di corruzione e abuso d'ufficio in relazione a uno scandalo per l'approvvigionamento di attrezzature per il coronavirus. Moyo è accusato in particolare di aver assegnato tre contratti per farmaci, kit di test e dispositivi di protezione a un'azienda che aveva eluso il processo di verifica. Nello Zimbabwe si registrano quasi 4.200 casi di coronavirus, inclusi 81 decessi.(Res)