Umbria: Bori (Pd), servono azioni serie per arginare inquinamento fiumi

- “Un’operazione trasparenza per spiegare nel dettaglio la situazione ambientale, relativamente alla qualità dell’acqua e dell’aria, del Comune di Bevagna e proporre serie misure per tutelare i fiumi e i pozzi di acqua potabile, in difficoltà in assenza di una seria separazione tra acque bianche e nere. Il tutto alla luce degli ultimi fenomeni che hanno portato l’acqua dei fiumi a colorarsi e dei rapporti dell’Arpa, allarmanti per quanto riguarda la situazione di Timia e Teverone”. Così il capogruppo del Partito democratico in Umbria, Tommaso Bori, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale con l’obiettivo di “sollecitare un’azione di trasparenza e studiare progetti di rilancio”. “La popolazione bevanate – spiega Bori – ha profonda memoria dell’abbondanza di acqua, della sua trasparenza e qualità. La città è profondamente legata all’Accolta, l’invaso usato fino a qualche decennio fa come lavatoio pubblico, che termina con una cascata, importante anche a livello turistico. Da tempo però questa situazione è cambiata, tanto da spingere alla nascita del ‘Comitato per la difesa dell’acqua e dell’aria’ e con l’amministrazione comunale pienamente in campo. L’obiettivo è quello di innalzare, secondo le normative europee, i livelli di pulizia Clitunno, Teverone e Timia, ora fermi tra l’insufficiente e il mediocre. Una situazione allarmante, testimoniata anche dai dati della centralina di Casevecchie, che evidenzia come alcune acque nere di Foligno e di Trevi finiscano direttamente nei fiumi. Ecco dunque la necessità di un intervento serio, con depuratori in ogni situazione”. (segue) (Ren)