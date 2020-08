Umbria: Bori (Pd), servono azioni serie per arginare inquinamento fiumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Servirebbe anche, dal punto di vista turistico, un valido progetto a livello europeo – ha proseguito Bori – che dovrà coinvolgere diversi Comuni, per creare infrastrutture e spazi turistici per tutto il comprensorio, da Spoleto a Cannara. Spazi così attrezzati risulterebbero ancor più appetibili in una fase di rilancio dopo la pandemia, andando a riqualificare un intero territorio, apprezzato anche per i prodotti enogastronomici. L’amministrazione comunale di Bevagna si sta muovendo per realizzare un parco fluviale, ma è ovvio che affinché sia attrattivo, è fondamentale che le acque ritornino ad essere limpide e pure”. “In questo quadro è auspicabile che l’Arpa – ha concluso il capogruppo Pd – che svolge il ruolo di controllo e negli anni ha monitorato la problematica, aumenti la disamina critica relativamente alle cause dirette e indirette dell’inquinamento, illustrando le zone a rischio e fornendo i presupposti per un’azione di tutela e di repressione, che finora è risultata inefficace. Da non sottovalutare infine il ruolo del Comitato, organo apartitico che punta a creare un seguito popolare che consolidi le azioni contro l’inquinamento e che potrebbe essere coinvolto”. (Ren)