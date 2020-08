Governo: Mulè (FI), privo di visione e sordo a nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, "al governo manca totalmente la visione politica: i bonus vanno bene una tantum ma non risolvono i problemi sostanziali del Paese". Intervenendo questa mattina ad "Agorà Estate", su Rai3, Mulè ha aggiunto: "Ci sono interi settori produttivi in crisi, dal turismo alla ristorazione, e non sono le mance a poter risollevare occupazione e mancati ricavi. Le aziende hanno bisogno di condizioni vantaggiose per assumere e non licenziare. Ma questo governo non ascolta, parla di condivisione e non accoglie le proposte di Forza Italia come ad esempio su voucher e liquidità a fondo perduto per turismo e imprese", conclude il deputato azzurro.(Com)