Malta-Libia: ministro Esteri Bartolo domani a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri maltese, Evarist Bartolo, visiterà la Libia domani, 6 agosto, per colloqui incentrati sui flussi migratori. In una nota, il ministero degli Esteri di La Valletta ha affermato che la guardia costiera libica quest'anno sino alla fine di luglio ha salvato 6.265 persone, di cui la metà sarebbe affogata o finita nella zona di ricerca e salvataggio (Sar) di Malta. Il ministro dovrebbe inoltre discutere della situazione in Libia e delle relazioni bilaterali. Il presidente del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, si è recato a Malta per colloqui con il primo ministro Robert Abela all'inizio del mese scorso per proseguire i colloqui avuti a Tripoli alcune settimane prima.(Res)