Lavoro: Fismic Confsal, trovata intesa con Leonardo su buste paga errate

- E' stato raggiunto un accordo con Leonardo sull'errore in circa 200 buste paga dell'azienda che aveva lasciato i lavoratori con una decurtazione di quasi 900 euro. Lo fa sapere con una nota Fismic Confsal, intervenuta al fianco dei lavoratori in estrema difficoltà data l'ingente somma venuta meno proprio prima delle ferie. "Grazie a una ferrea volontà di non sottostare ad alcun diktat, si è riusciti, dopo diverse ore di trattative con i referenti aziendali, a trovare un'intesa che venisse incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, senza per questo penalizzare gli interessi dell'azienda" dichiara Giovanni Contento, segretario nazionale Fismic Confsal. "Dopo i primi colloqui che vedevano l'azienda decisa a concedere solo una piccola parte del premio erroneamente tassato – prosegue Contento - grazie a una ferma opposizione delle nostre Rsu e a un confronto diretto con la popolazione aziendale, che si è dimostrato fondamentale dando maggiore evidenza del nostro continuo raffronto con i lavoratori, si è riusciti a elevare in modo significativo la cifra erogata". L'azienda infatti erogherà un anticipo con lo stipendio del mese di agosto di importo da 650 a 750 euro diversificato in base al livello. "Altro risultato, infatti, è stato quello di aver ottenuto anche una differenziazione dell'importo, calcolato sulla base dei singoli inquadramenti. Questo accordo, ottenuto grazie all'impegno comune e non di qualche singolo, ha dato grande prova e ampia dimostrazione della nostra coesione e forza come gruppo e come squadra", dichiarano Contento insieme alle rappresentanze sindacali Fismic Confsal. (Com)