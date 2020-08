Energia: Spagna, dal governo 300 milioni di euro per l'efficienza energetica degli edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato il programma per la ristrutturazione energetica degli edifici (Pree) con uno stanziamento di 300 milioni di euro in sussidi diretti, tra il 25 e il 35 per cento dell'importo speso, per migliorare l'efficienza energetica degli edifici costruiti prima del 2007. I fondi serviranno per finanziare, tra i vari interventi possibili, la sostituzione delle vecchie caldaie con opzioni rinnovabili, come il solare termico o il geotermico. Il governo Sanchez stima che questo programma contribuirà alla progressiva decarbonizzazione del paese entro il 2050. Il Pree sarà coordinato dall'Istituto per la diversificazione e il risparmio Energetico (Idae), anche se saranno le Comunità autonome e le città a dover pubblicare i bandi, accessibili sia ai privati cittadini che alle imprese. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature sarà indicato da ciascuna regione ma non potrà essere, in ogni caso, posteriore al 31 luglio 2021.(Spm)