Etiopia-Usa: Washington consegna 250 ventilatori per risposta a emergenza Covid-19

- Il governo degli Stati Uniti ha donato 250 ventilatori all’Etiopia per aiutare le autorità di Addis Abeba nella risposta alla pandemia di coronavirus. La donazione, ha dichiarato l'ambasciatore statunitense ad Addis Abeba, Michael Raynor, mira a “rafforzare il costante impegno degli Usa nei confronti del popolo etiope”. “Questa donazione è un'aggiunta fondamentale ai miliardi di dollari in risorse e competenze che il popolo americano ha investito nel sistema sanitario dell'Etiopia negli ultimi anni. Sono onorato di unirmi al ministro (della Sanità) Lia Tadesse per consegnare queste nuove attrezzature e continuare il nostro lavoro insieme per mitigare l'impatto del Covid-19 e aiutare l'Etiopia a salvare vite umane”, ha dichiarato Raynor nel corso dell'evento di consegna del materiale. Il ministro Tadesse, da parte sua, ha ringraziato gli Stati Uniti per la donazione. “L'Etiopia apprezza il generoso contributo del presidente Donald Trump e del popolo americano ai nostri cittadini. Gli Stati Uniti e l'Etiopia condividono una lunga storia di cooperazione e il sostegno del governo degli Stati Uniti nel corso degli anni ha contribuito a rafforzare e migliorare il sistema sanitario etiope”, ha detto. La donazione fa seguito alla promessa fatta dal presidente Donald Trump durante una conversazione telefonica con il primo ministro etiope Abiy Ahmed, avvenuta nell’aprile scorso. (Res)