India: Modi ad Ayodhya per posa della prima pietra del tempio dedicato a Rama (5)

- Il 9 novembre 2019 la Corte ha sentenziato che il terreno conteso passasse entro tre mesi a un trust incaricato di sovrintendere alla costruzione del tempio indù e ha ordinato al governo statale di assegnare al Sunni Waqf Board, divisione statale del Central Wakf Council, cinque acri di terra nel territorio della città di Ayodhya per la costruzione di una nuova moschea, riconoscendo che “i musulmani sono stati ingiustamente privati di una moschea che era stata costruita ben più di 450 anni fa”. La fondazione islamica ha annunciato che non avrebbe presentato un ricorso. A febbraio il governo centrale ha dato via libera all’istituzione del trust, denominato Shri Ram Janambhoomi Teerth Shetra e composto da quindici membri. L’esecutivo dell’Uttar Pradesh ha messo a disposizione della comunità musulmana cinque acri nel villaggio di Dhannipur, sull’autostrada per Lucknow. (segue) (Inn)