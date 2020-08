India: Modi ad Ayodhya per posa della prima pietra del tempio dedicato a Rama (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del tempio era tra i punti del programma elettorale con cui il Partito del popolo indiano (Bjp) di Modi ha vinto le elezioni dell’anno scorso. “Esploreremo tutte le possibilità all’interno del quadro della Costituzione e tutti gli sforzi necessari per facilitare una rapida costruzione del tempio di Rama ad Ayodhya”, si legge nel programma. Modi, quindi, ha accolto con grande entusiasmo la sentenza della Corte suprema, pronunciando un discorso televisivo alla nazione in cui ha esaltato la solidità delle istituzioni indiane e invocato la pace e l’armonia: “La Corte suprema ha dato un messaggio per il quale anche le questioni più difficili possono essere risolte nel quadro della Costituzione e nello spirito delle leggi”, ha dichiarato, tra l’altro, il primo ministro, dicendosi convinto che il verdetto possa segnare “l’inizio di una nuova alba”. (Inn)