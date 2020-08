Spagna: Abascal (Vox), re Felipe non consentirà a governo corrotti di distruggere la nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re Felipe VI è il capo della nazione e la nazione "non permetterà ad una banda di assassini, (il governo del premier spagnolo Pedro Sanchez) corrotti e senza cuore di rubare il futuro e il desiderio di dare continuità alla nostra storia". Lo ha affermato Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra Vox in un messaggio pubblicato sui social network, avvertendo che l'esecutivo stia utilizzando la vicenda Juan Carlos per "mettere in discussione il capo dello Stato" e "coprire la gestione criminale del governo di ultra-sinistra". Abascal ha accusato il primo ministro e il suo principale alleato, Pablo Iglesias, di essere direttamente responsabili "della morte di migliaia di spagnoli, della rovina dell'economia nazionale e dell'invasione migratoria" oltre ad aver "fatto esplodere l'armonia nazionale". Riguardo a Juan Carlos che lunedì scorso ha annunciato di aver deciso di abbandonare il paese in seguito a diverse inchieste giudiziarie che lo hanno visto protagonista, secondo Abascal "nessuno è fuggito, perché si fugge quando c'è un caso giudiziario pendente o una sentenza definitiva". (Spm)