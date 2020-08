Camera: oggi question time con i ministri D'Incà, Provenzano, Speranza e Bellanova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 5 agosto alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, risponde a interrogazioni – rivolte al ministro dell'Interno - sulle iniziative urgenti volte a controllare il flusso di migranti irregolari verso il Friuli Venezia Giulia (Novelli - FI); sulle iniziative per garantire il rispetto della quarantena da parte dei migranti irregolari sbarcati in Italia e per prevenire ulteriori sbarchi (Lollobrigida – Fd'I). Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, risponde a una interrogazione sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund per lo sviluppo del Mezzogiorno (Conte – LeU). Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulla tempistica e gli effetti dell'adozione della recente ordinanza relativa al distanziamento sociale nel servizio di trasporto ferroviario (Lupi – Misto-Nci-Usei-Cambiamo!-Ac); sulle iniziative volte ad assicurare univocità e omogeneità di applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni in materia di tutela della salute nei trasporti pubblici (De Filippo – Iv). (segue) (Com)