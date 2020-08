Camera: oggi question time con i ministri D'Incà, Provenzano, Speranza e Bellanova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, risponde a interrogazioni sugli interventi urgenti a favore del comparto agricolo della regione Piemonte, recentemente colpita da un'eccezionale ondata di maltempo (Molinari – Lega); sulle iniziative volte a privilegiare l'acquisto di olio italiano nell'ambito dei programmi di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti in relazione all'emergenza Covid-19 (Del Sesto – M5s); sullo stato di attuazione della "Strategia nazionale per il risparmio idrico" e iniziative per migliorare la gestione delle risorse idriche, in particolare a tutela delle produzioni agricole (Incerti – Pd). Lo fa sapere l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)