Coronavirus: Tedros (Oms) ringrazia Speranza, tua leadership e umiltà sono fonte d'ispirazione

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, ha ringraziato il ministro della Sanità, Roberto Speranza, per la conversazione telefonica avvenuta fra i due e per “forte sostegno” dell’Italia all’Oms. “La tua leadership e umiltà sono fonte di ispirazione per gli altri paesi che stanno imparando e agendo sull'esperienza dell’Italia” nella gestione dell'emergenza provocata dal Covid-19, ha scritto Tedros in un tweet. (Res)