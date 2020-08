Grecia: incidente d'auto con a bordo migranti ad Alessandropoli, 7 morti e 5 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una macchina che trasportava migranti nel nord della Grecia si è schiantata durante la notte contro un cantiere dove erano in corso dei lavori stradali, uccidendo sette persone e ferendone cinque. Lo riferisce la polizia greca, secondo cui l’incidente è avvenuto intorno all’una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), in un’autostrada nei pressi della città nord orientale di Alessandropoli. Le autorità hanno affermato che tutti i morti e i feriti erano uomini. Due di loro sono in gravi condizioni e sono stati ricoverati in un reparto di terapia intensiva. Al momento non è chiaro da quale paesi provengano i migranti coinvolti nell’incidente. (Gra)