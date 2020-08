Credito: Ubi, 80 per cento filiali aperte durante emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra rete, pur essendo presente in territori a volte molto impattati dal contagio Covid, è rimasta aperta per circa l'80 per cento delle filiali". Lo ha detto Frederik Geertman, chief commercial officer di Ubi Banca, in audizione davanti alla commissione parlamentare d'Inchiesta sulle banche. "Credo che siamo tra le banche che hanno garantito da questo punto di vista una presenza fisica territoriale maggiore. Nel periodo marzo-maggio abbiamo aperto nella fascia mattutina, e nelle filiali di maggiori dimensioni abbiamo introdotto una turnazione che aveva due obiettivi: ridurre la prossimità tra i dipendenti e, avendo istituito due team indipendenti, potevamo sanificare la filiale", ha spiegato. (Rin)