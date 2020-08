Credito: Ubi, garantita tempestività su prestisti fino a 30mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'impresa su due ha ottenuto da Ubi la moratoria sui pagamenti. Abbiamo promesso, e credo potuto garantire, tempestività, in particolare per i prestiti sotto a 25mila euro che poi sono diventati 30 mila". Lo ha detto Frederik Geertman, chief commercial officer di Ubi Banca, in audizione in commissione parlamentare d'Inchiesta sulle banche. "Ubi forse è quella che nei tempi più stretti è riuscita a integrarsi con il Mediocredito centrale, anche informaticamente, per mettere a disposizione queste pratiche in modo molto veloce", ha aggiunto. (Rin)