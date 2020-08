Libano: esplosioni Beirut, presidente Iran offre aiuti medici e cure ai feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha offerto l'invio di aiuti medici in Libano e di curare le persone ferite nella massiccia esplosione che ha provocato almeno 100 morti. Lo riferisce l'emittente televisiva di Stato. "L'Iran annuncia la sua disponibilità a inviare aiuti medici in Libano e offre anche cure ai feriti e altra assistenza medica necessaria", ha detto Rohani. Il capo dello Stato iraniano ha auspicato che "le circostanze di questo incidente siano determinate al più presto e che la pace ritorni a Beirut". Ieri sera il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha scritto su Twitter che "come sempre, l'Iran è pronto a offrire assistenza in ogni modo necessario. Sii forte, Libano." (Res)